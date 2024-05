’Mi chiamerò Serena’. Il libro di Ines Pisoni domani alla Trisi di Lugo

Diversi appuntamenti alla biblioteca Trisi di Lugo. Domani alle 17.30, presentazione del libro di “Mi chiamerò Serena” di Ines Pisoni, interverrà Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico di resistenza di Ravenna e Provincia. Un prezioso testo autobiografico sul percorso di formazione di una giovane ragazza, disposta ad affrontare ogni rischio, in tempo di guerra, pur di partecipare attivamente alla lotta di liberazione. Tra la primavera del 1939 e quella del 1945 si svolge infatti l’intensa vicenda di Ines, insegnante trentina di formazione cattolica, e del suo compagno, il medico ravennate Mario Pasi convintamente impegnato nella militanza comunista. Venerdì alle 17.15 in sala Codazzi “Curare la cultura” in collaborazione con Alma Mater Studiorum dipartimento di Beni Culturali di Ravenna: Beni culturali tra salvaguardia e recupero.