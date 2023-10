Minore abusata:: "La madre sapeva tutto"

Secondo l’accusa, non solo sapeva delle molestie dell’allora compagno sulla figlia di 9 anni e taceva. Ma avrebbe commesso anche maltrattamenti nei confronti della ragazzina. Per questi motivi per la donna è stato chiesto il rinvio a giudizio: nella preliminare tenutasi nei giorni scorsi davanti al gup Corrado Schiaretti, è però emerso che l’imputata non ha ricevuto il decreto di notifica dell’udienza: per questo è stato tutto aggiornato a fine dicembre. Intanto l’avvocato Christian Biserni si è costituito parte civile per conto dei servizi sociali di Ravenna che assistono la ragazzina. Nel luglio dell’anno scorso l’allora compagno era stato condannato in abbreviato 10 anni di reclusione per ripetuti abusi sessuali collocati tra 2014 e 2015 sulla figliastra in un contesto di forte degrado.