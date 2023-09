Mirabilandia in crescita I visitatori salgono del 10% "Investiremo 20 milioni"

Archiviato agosto, per Riccardo Capo direttore generale del Parco di Mirabilandia, è il momento di un primo bilancio dell’andamento della stagione.

Direttore, che risultati avete ottenuto finora?

"Siamo sopra al 2022 come affluenza. Il nostro è un trend simile al Katun (una delle principali attrazioni di Mirabilandia, ndr). Abbiamo avuto una partenza a razzo in primavera, per poi calare, visto anche quanto successo nel nostro territorio".

Come spiega questo andamento?

"Nel periodo di ripartenza hanno inciso le gite scolastiche. Su questo fronte abbiamo avuto al parco oltre 30mila studenti. Abbiamo avuto una bella primavera".

Poi l’alluvione.

"Sì. Che, come struttura, di fatto non ci ha toccato, perché siamo rimasti chiusi tre giorni. Una chiusura etica, perché i nostri lavoratori non potevano raggiungerci".

Percentualmente sul 2022 quale è stata la vostra crescita?

"Siamo al 10%. In primavera eravamo al doppio. Giugno, a causa dell’alluvione, ha visto un rallentamento, poi luglio e agosto hanno avuto dati ’da Mirabilandia’".

Come spiega questi numeri?

"Mi rifaccio alla crisi del 2007-2008, quando l’andamento era analogo. Le persone, evidentemente, rinunciano a tante cose, ma non a un divertimento ancora alla portata delle loro tasche".

Quanto hanno inciso gli eventi sulla stagione?

"Moltissimo. Sono andati molto bene. Dalla Notte Rosa, che ha visto ospite qui Claudio Cecchetto e che ha visto raddoppiare le presenze, fino ai concerti, all’anniversario del parco e via dicendo. Eventi che proponiamo anche perché così diamo valore a chi sceglie di abbonarsi per la stagione".

La prossima stagione, invece, quali novità porterà con sè?

"Stiamo lavorando a un grande progetto di sviluppo del parco, sul quale potrò essere più preciso a fine anno".

Con sviluppo intende che Mirabilandia si amplierà?

"No, no. Intendo rinnovamento del parco".

Di quali cifre parliamo?

"Investiremo tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il gruppo proprietario di Mirabilandia prima di dare una cifra certa, vuole avere una fotografia complessiva, visto che gestisce circa 60 parchi in tutto il mondo".

Luca Bertaccini