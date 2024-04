"Missiroli è scollegato dalla realtà cervese"

L’onorevole e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone replica a Mattia Missiroli, candidato di centrosinistra, che "parla di turismo e potenziamento del porto canale come se il padre padrone dell’amministrazione non fosse da sempre il suo partito. Missiroli chiede garanzie circa la conclusione dei lavori. Ma a chi le chiede? La partita si gioca tutta in casa Pd". Sul porto l’onorevole Morrone dice: "Missiroli dovrebbe sapere che la convenzione con ‘Arco Marina’ dovrebbe garantire sempre la piena navigabilità. Emerge lo scollamento tra candidato del centrosinistra e realtà cervese".