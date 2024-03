Mm Technology, il futuro è già qui

Mm Technology è una nuovissima snc che ha aperto i battenti al civico 47 di via Serraglio a Castel Bolognese e che si propone sul mercato per la fabbricazione di apparecchi elettrici, per la fornitura di materiali elettrici e componenti elettronici. L’idea di avviare questa nuova attività è venuta a Michele Malpezzi di Casola Valsenio e a Luca Montevecchi di Riolo Terme. "Anagraficamente parlando – hanno spiegato i due soci fondatori – è un’attività giovanissima, perché è nata l’11 marzo 2024, ma, in realtà, dentro ai nostri pensieri, questo germoglio è stato in ‘lavorazione’ per parecchi anni. Per l’esattezza 15, quando ancora non sapevamo esattamente cosa avremmo voluto fare da grandi". Quella di Michele Malpezzi e Luca Montevecchi è dunque una passione che viene da molto lontano: "Le nostre strade professionali, ci hanno diviso, facendoci maturare svariate esperienze nell’ambito dell’automazione, per poi incontrarci di nuovo un anno e mezzo fa, quando, nel confrontarci sulle esperienze maturate, ci siamo resi conto di aver ritrovato la stessa attrazione per fare qualcosa insieme. Questa volta però, abbiamo anche maturato la consapevolezza che, il nostro lavoro è, prima di tutto, animato da una grande passione e da una altrettanto grande curiosità. Passione e curiosità che ci spingono tutti i giorni a migliorare e ad imparare sempre cose nuove".

Nello specifico, che cosa fa Mm Technology? "In base alle più svariate richieste del cliente – hanno proseguito Michele Malpezzi e Luca Montevecchi – il nostro lavoro si può suddividere in 4 macrotipologie: la realizzazione di quadri elettrici di comando per l’automazione industriale; il cablaggio di bordo macchina, elettrico e pneumatico; il collaudo con eventuali trasferte nazionali ed internazionali; e il supporto tecnico alla progettazione. Essendo un’azienda che lavora prevalentemente conto terzi, cerchiamo, con la nostra serietà e la nostra passione, di dare un prodotto ‘chiavi in mano’ nella maniera più efficiente. In particolare ci concentriamo sulla qualità. Le motivazioni di questa scelta ? Prima di tutto, dare la possibilità ai nostri figli di scegliere se fare la vita, rispettabilissima, del dipendente o se provare a percorrere il sentiero dello sviluppo di un’idea, per confrontarsi con l’esperienza dell’imprenditore. Senza dimenticare l’opportunità di crescere anche a livello formativo, partecipando a corsi che, da privati, non avremmo potuto frequentare. Inoltre, poter decidere in piena autonomia il settore su cui puntare il nostro business".

La formazione è stata determinante: "Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere dei tutor fondamentali nei periodi di stage scolastici. Ecco allora che, con l’aiuto delle scuole, vorremmo dare la stessa opportunità ai nuovi giovani che si vogliono addentrare in questo mondo. Vorremo anche ringraziare il nostro ex datore di lavoro, il quale ha creduto in noi, dandoci fiducia e piena libertà di fare la scelta giusta". Poi ci sono i buoni auspici: "A breve – hanno concluso Michele Malpezzi e Luca Montevecchi – pensando anche al green, nel giardinetto davanti all’ingresso, faremo piantare ai nostri bimbi un piccolo ciliegio, simbolo di buon auspicio e nuova vita. Inoltre, in questi mesi di evoluzione personale, ci ha accompagnato una canzone dei Rio che, da subito, abbiamo sentita nostra. ‘Libero se vuoi, se davvero tu lo vuoi, sei libero di stare bene, di stare bene libero’, potrebbe essere il nostro motto, la nostra partenza".