Modifiche alla viabilità in via Cimatti

Per lo scarico di materiale edile, si comunica che via Cimatti sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra il ponte della circonvallazione e lo svincolo di via Santa Lucia da giovedì 8 a giovedì 15 maggio nella fascia oraria 8.30 - 17; si precisa inoltre che il periodo di chiusura potrebbe essere inferiore e che il transito sarà sospeso solo per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di scarico. Vista la chiusura del tratto stradale, sarà garantito l’accesso e l’uscita per le vie D’Azeglio, Ragazzini, piazzale Golinelli e traversa di via Cimatti dalle vie Silvio Pellico e Ugo Piazza.

Invece domani, mercoledì 7 maggio, dalle 08:30 alle 10:30, Hera eseguirà un intervento di efficientamento sulla rete idrica in via Del Borgo a Faenza. Per consentire i lavori, sarà necessaria la sospensione temporanea dell’erogazione idrica nell’intera frazione di Granarolo. Successivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua.