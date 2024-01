Modifiche dal 10 per lavori alla rete gas

Per lavori di manutenzione della rete gas che interesseranno con scavi nell’area d’intersezione piazza Fratti/viale Marconi/via Batticuccolo/via Lapi/corso Matteotti, dalle ore 8 del giorno 10 gennaio 2024 alle ore 1800 del giorno 17 gennaio o comunque fino a termine lavori, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nella citata intersezione semaforica:

per i veicoli provenienti da viale Stradone restringimento della carreggiata da 2 a 1 corsia in piazza Fratti e divieto di svolta a destra (verso viale Marconi);

per i veicoli circolanti in via Lapi divieto di svolta a sinistra (verso viale Marconi);

per i veicoli circolanti in corso Matteotti obbligo di svolta a destra (in direzione viale Stradone, divieto di proseguire dritto verso viale Marconi o svoltare a sinistra verso via Batticuccolo).