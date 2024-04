Monete e francobolli, ma anche santini . Collezionismo in mostra

È stata inaugurata la mostra dell’hobby ’Collezioni e collezionisti’, presso la sala espositiva di vicolo Ariani 4/A, organizzata dal circolo filatelico numismatico ’Dante Alighieri’, in collaborazione con il Circolo filatelico ’Vincenzo Monti’ di Alfonsine e con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Ravenna.

La mostra è una selezione di alcune delle ’infinite’ possibili collezioni: ci sono quelle classiche (francobolli, cartoline, storia postale, monete e banconote), ma anche figurine, santini, carte da gioco, tessere telefoniche e infine, modellismo e oggettistica di vario genere. Il panorama è decisamente variegato anche per quanto riguarda gli argomenti trattati. Infatti, il percorso espositivo ideato presenta temi sono diversissimi: dalla storia e dalla politica ai costumi e alle mode; dall’economia alla religione; dalla natura all’arte, allo sport e al tempo libero. Secondo gli organizzatori l’esposizione evidenzia che per realizzare una collezione non occorre disporre necessariamente di mezzi dispendiosi o di particolari competenze scientifiche. Quello che serve invece sono semplicemente curiosità, passione ed un pizzico di tempo libero.

La mostra rimarrà aperta fino al 5 maggio tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è gratuito.