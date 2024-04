"Monica e Luca, una perdita per tutta la comunità"

In attesa di conoscere il giorno in cui verrà dato loro l’ultimo saluto sono tante le persone, tra amici, colleghi, famigliari degli attuali ed ex ospiti della struttura che gestivano, che appena appresa la tragica notizia, stanno esprimendo manifestazioni di cordoglio e affetto nei confronti dei famigliari di Monica Tarroni e Luca Donati, la coppia di coniugi di Belricetto di Lugo che la sera della vigilia di Pasqua ha perso la vita in un incidente stradale all’altezza di Savio lungo la Romea Sud. Marito e moglie dal 2015 gestivano nella stessa frazione lughese la casa famiglia ‘Zio Giò’, una struttura che ospita una dozzina di anziani. Le prime e sia pur frammentarie notizie del pauroso incidente hanno cominciato a diffondersi nella tarda serata di sabato, suscitando sgomento e incredulità non solo a Belricetto, dove praticamente tutti, come è facile immaginare, bene o male si conoscono, ma anche in diverse località della zona limitrofe, dove prima di intraprendere l’attuale attività avevano lavorato: Luca come macellaio presso un paio di supermercati e Monica, dopo un’iniziale esperienza di volontariato nella cooperativa sociale ‘Il Cerchio’, come educatrice per disabili. Monica Tarroni, che il prossimo 5 maggio avrebbe compiuto 56 anni aveva tre figli.

Pur essendo quasi sempre presente nella casa famiglia situata al civico 333 di via Fiumazzo e come detto denominata ‘Zio Giò’ (nome derivante dal soprannome che ‘scherzosamente’ aveva dato a loro figlio), la coppia risiedeva assieme allo stesso Giovanni nella vicina via Pollarola, dove è pure annessa una fattoria. Una struttura in cui, come riferito dalla stragrande maggioranza dei famigliari degli ex ed attuali ospiti, Monica e Luca e il loro personale facevano sentire i ‘nonni’ come se fossero a casa, dando vita nel corso dell’anno a svariate iniziative tra cui feste a tema, giochi di carte, serate karaoke e altre attività ricreative (tra cui giornate in spiaggia o in un ‘padellone’ a Casalborsetti, ma anche in ‘compagnia’ degli animali della fattoria, dove i ‘nonni’ si rendevano utili anche nella raccolta della frutta e diverse altre attività), offrendo a tutti gli effetti agli anziani stimoli per mente e spirito.

Tantre anche le testimonianze addolorate sui social.

Come ad esempio quella di Giocacchino Chiavetta e della moglie Adriana Della Corte: "La scomparsa prematura di Monica e Luca, miei vicini di casa, ci ha sconvolto. Un’amicizia che si era consolidata dopo che il loro cane femmina, uno splendido pastore del Caucaso, si accoppiò con il nostro pastore abruzzese/bovaro, con la nascita di dieci splendidi cuccioli. Ricordo le serate ‘Lom a Merz’ da loro organizzate, dove attorno a un grande falò, ci ritrovavamo per trascorrere qualche ora in com,pagniua, con le braci che si prestavano a monumentali grigliate. Li ricordiamo davvero con affetto esprimendo il più sincero cordoglio".

A Gioacchino ed Adriana fanno eco altri concittadini, nonché famigliari degli anziani ospiti di ‘Zio Giò’: " Premesso – commentano diversi di questi ultimi – che non tratta delle classiche parole di circostanza che si spendono in occasione di simili e tristissime circostanze, posso assicurare che Monica e Luca erano persone veramente in gamba, accudendo con grande cura ed affetto i ‘nonni’, facendoli sentire proprio come se fossero a casa. Ogni volta che ci si recava in struttura per far visita ai nostri cari, ci accoglievano facendoci festa e non disdegnando una battuta. Erano ‘ragazzi’ ben voluti e tra l’altro sempre pronti a farsi in quattro. Non ci sono parole. E’ una grandissima tragedia. Siamo costernati". Tanti anche i ricordi apparsi sui social: "Il vostro grande cuore – scrive Tamara – sarà sempre un ricordo indelebile". "Voglio ricordarti tra i banchi di scuola, – ricorda Ilaria – con la tua pazienza e amore con i bambini. Non dimenticare la passione di te e Luca in quel bellissimo sogno che avete realizzato. Vi porterò sempre nel mio cuore".

Luigi Scardovi