"Montagna di immondizia a Glorie, i condomini devono collaborare"

"La situazione del condominio ‘Borgo Allegri’ di Glorie è nota da tempo all’amministrazione comunale, che ha effettuato numerosi controlli con la Polizia locale della Bassa Romagna e ha avuto diversi contatti con l’amministratrice di condominio. Si tratta di un’area privata della quale il condominio ha responsabilità, ed essendo tale, Hera non è autorizzata a rimuovere sacchi di rifiuti generici fuori dagli appositi contenitori. Con l’amministratrice condominiale si era concordato di avviare un’opera di sensibilizzazione dei condomini, dichiarando anche la disponibilità della nostra amministrazione a effettuare incontri informativi sulle corrette pratiche di raccolta differenziata. Chiunque sia regolarmente residente e paghi la Tari ha infatti diritto ad avvalersi dei contenitori condominiali posti al di fuori dell’abitazione, che Hera provvederà poi regolarmente a svuotare nelle date stabilite". Sono le parole del sindaco di Bagnacavallo, Eleonora Proni, all’indomani della segnalazione di una residente sulla situazione di degrado dovuta alla presenza, da più di una settimana, di decine di sacchi di rifiuti ammassati nel cortile del condominio in via Reale 101. Residente che, nell’esprimere sdegno per il "comportamento incivile" di coloro che si sono sbarazzati in quel modo di decine di chili di rifiuti, aveva auspicato che Hera provvedesse a rimuoverli in tempi rapidi mettendo così fine a uno "spettacolo indecoroso che, oltre a essere la causa di cattivi odori, inevitabilmente attira topi ed altri animali". Alla nostra lettrice, che aveva contattato Hera, era stato spiegato che "non vengono ritirati i rifiuti a terra e che gli operatori provvedono a svuotare i soli bidoni in plastica".

Il sindaco Proni aggiunge che "il porta a porta, introdotto recentemente in tutto il Comune di Bagnacavallo, sta peraltro dando risultati molto buoni. La cittadinanza ha capito perfettamente lo scopo del progetto, che è quello di gettare meno rifiuti in discarica e riciclare di più, con conseguenti benefici economici e per l’ambiente. In base alle ultime rilevazioni la quota di rifiuti differenziati a Bagnacavallo è infatti passata dal 63 all’87 %. La soluzione del problema specifico del condominio ‘Borgo Allegri’ di Glorie deve passare necessariamente attraverso la collaborazione e il senso civico dei condomini".

Lu.Sca.