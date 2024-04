Morto Natale Bianchedi, la 'spia' di Arrigo Sacchi

Ravenna, 14 aprile 2024 – Nelle prime ore di questa mattina (domenica) si è spento all’età di 87 anni all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il ravennate Natale Bianchedi, ex allenatore di calcio (dopo aver allenato il Fusignano, nei primi anni ‘80 era stato il ‘mister’ del Baracca Lugo e del Bellaria, compagini che militavano entrambe in ‘Promozione’, per poi allenare il Russi in serie D), ma conosciuto soprattutto per essere stato lo ‘storico’ osservatore di Arrigo Sacchi nel periodo in cui il blasonato tecnico di Fusignano allenava il grande Milan di Silvio Berlusconi.

Tra i sui ‘colpi’ più importanti in veste di osservatore non si può non ricordare quello che vide Bianchedi convincere Berlusconi ad ingaggiare nelle fila rossonere Frank Rijkaard e non l’argentino Claudio Borghi, come il presidente avrebbe voluto. A ricordare la dipartita di Bianchedi è anche il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo X: "Che brutto compleanno che mi hai fatto fare: te ne sei andato proprio oggi, di prima mattina, senza poter vedere la partita del tuo pupillo, Ballardini, senza farmi una telefonata. Quelle telefonate che mi facevi tutti i giorni, con la tua voce squillante, la tua enorme competenza calcistica, la tua cultura e la tua voglia di vivere. Addio Natale, sei stato un amico, un maestro e un grande riferimento per tanti".