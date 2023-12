Mostra-tributo a Leiji Matsumoto. Creò il mitico Capitan Harlock

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta al Private Banking in piazza del Popolo 30, fino al 15 dicembre, una nuova mostra dal titolo: ’Costellazione Manga: L’Universo è la mia casa’. Si tratta di una mostra-tributo a Leiji Matsumoto con esposizione di meravigliosi oggetti da collezione legati alle opere del grande maestro giapponese recentemente scomparso. ‘Costellazione Manga’ è un progetto di divulgazione dell’astronomia creato dagli astrofisici Daria Dall’Olio e Piero Ranalli insieme all’Ascig e al Planetario partendo dal linguaggio di fumetti e cartoni animati che ha accomunato diverse generazioni, ’Costellazione Manga’ usa i riferimenti astronomici, tecnologici e scientifici nelle opere giapponesi più famose per raccontare e spiegare in modo divertente l’astronomia. Matsumoto ha realizzato opere notissime quali Capitan Harlock e Star Blazers.