Movimenti in via Matteotti. Chiude la ‘Casa del bianco’, restano gli altri punti vendita

Si prospettano nuovi e importanti cambiamenti in via Matteotti. Chiuderà lo storico negozio ‘La Casa del bianco’ e al suo posto dovrebbe arrivare una nuova attività che potrebbe occupare anche i piani superiori dell’edificio. Nessun cambiamento invece per gli altri punti vendita della famiglia Perdinzani, nell’angolo su piazza XX Settembre, in via Cavour, in via della Lirica. Continueranno tutti la loro attività come accaduto finora. Da parte dei titolari dell’attività nessuna conferma, anche se il messaggio lanciato dai cartelli che campeggiano sulle vetrine dall’inizio dei saldi è indicativo: ‘Saldi, adesso o mai più’. Su un’altra vetrina è scritto a grandi lettere ‘Tappeti svendita totale’

La strada potrebbe quindi in un prossimo futuro cambiare volto, visto che i locali della Casa del Bianco non rimarranno vuoti a lungo.

Quasi all’ombra di piazza del Popolo, tra piazza XX Settembre e piazza Andrea Costa, via Matteotti è una delle strade più caratteristiche del centro storico, oltre a essere anche una delle più frequentate da chi si dedica allo shopping. Negli anni ha inoltre sviluppato un’dentità precisa, diventando sempre più la strada delle gioiellerie, oltre che di alcune attività storiche del centro. Un clima di grande fermento la caratterizza, come del resto diverse delle vie attorno a piazza del Popolo, e non solo, dando loro una connotazione e un’identità sempre più precise.