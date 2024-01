Multe per oltre 12 milioni. La metà per la velocità

Oltre 12 milioni di euro, per la precisione 12 milioni e 688.317 euro. Sono le entrate previste dagli accertamenti per infrazioni del Codice della strada nel 2023. Poco meno della metà (5 milioni e 897.525) vengono dai velox fissi, 2.128.495 euro dai verbali redatti in ufficio, 1.881.776 da Sirio, 472.505 dalle soste, 91.832 dai velox mobili e 779.954 da infrazioni semaforiche. Le sanzioni per altra normativa (codice della navigazione, regolamenti comunali) ammontano a 581.171 euro.

Entriamo nel dettaglio, perché l’attività della polizia locale è variegata e vastissima, anche nel supporto alle altre forze di polizia (fa parte del Piano di controllo coordinato del territorio per i rapporti tra forze di polizia predisposto dal prefetto). Ed è per questo che da tempo il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani chiede maggiori riconoscimenti per questi corpi. A Ravenna gli operatori sono 200, molti di più del 2016, quando erano pochi rispetto agli standard.

Per il controllo del territorio sono stati effettuati servizi con 4.297 pattuglie, di cui 981 appiedate in centro e 2.278 in auto in città e 805 nel forese. Sono stati controllati 23.355 veicoli e impiegate 54 pattuglie per gli incidenti. Sono state sottoposte a rilievi dattiloscopici 106 persone, 3 hanno ricevuto misure di prevenzione personali (2 avvisi orali e 1 foglio di via), disposti 229 ordini di allontanamento e proposti 16 daspi urbani (9 concessi).

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono stati rilevati 1.905 incidenti con 12 morti, di cui 807 nel centro abitato, 288 all’esterno e 8 nel Cervese di notte. Tra le infrazioni 389 casi di perdita di controllo del veicolo, 125 danneggiamenti di opere o piantagioni e 108 inosservanze della precedenza. Le patenti ritirate sono state 221. In 137 casi sono stati trovati automobilisti alla guida dopo aver bevuto: per 103 l’ubriachezza era tale da ricadere nell’ambito penale, in 34 casi la sanzione è stata amministrativa. Altri 12 erano sotto l’effetto di stupefacenti. Ci sono poi state 83 sanzioni per mancato uso delle cinture, 96 per cellulare alla guida e 267 per mancanza di assicurazione.

Sono stati effettuati 24 servizi in luoghi ’caldi’, come i giardini Speyer, il parco della Pace e l’area limitrofa all’Iti Nullo Baldini e all’Its Morigia Perdisa. Durante queste attività sono state controllate 138 persone, di cui 1 arrestata. Nel 2023 la polizia locale ha effettuato 53 sequestri di stupefacente per 6 chili: 700 grammi di cocaina e 5.300 di cannabinoidi.

Per il futuro si pensa a una collaborazione maggiore con gli altri corpi di polizia locale del territorio, in particolare con Cervia e Russi: "Un primo passo dopo le amministrative nei due Comuni – dice il vicesindaco – sarà prendere contatto con i nuovi sindaci per un servizio più esteso".

sa.ser