Murales a Villanova, partita la caccia agli artisti

Si apre a Villanova di Bagnacavallo una nuova fase del progetto dedicato alla realizzazione di murales lungo le vie del paese. Da pochi giorni è partita la ricerca di nuovi artisti in grado di continuare il progetto avviato nel 2022 dai volontari del gruppo "Gente che posto!" con l’obiettivo di rendere più attrattiva la frazione di Bagnacavallo. In soli due anni, il paese si è arricchito di oltre 30 murales realizzati sui muri delle case. Le vie di Villanova stanno quindi diventando sempre più simili ad una galleria a cielo aperto, in cui trovano spazio opere legate non solo alle vocazioni del territorio, come la lavorazione delle erbe palustri a cui è connessa l’attività dell’Ecomuseo, ma anche all’attualità.

Ne sono una prova le opere realizzate in omaggio dell’attore originario della frazione, Ivano Marescotti, scomparso lo scorso anno, e degli "Angeli del fango" che durante l’alluvione del maggio 2023 sono corsi in aiuto dei tanti colpiti dall’evento. "Tantissimi sono gli artisti che si sono candidati nelle stagioni precedenti – sottolineano i volontari di "Gente che posto!" –. Altrettanti ce ne aspettiamo in questa nuova edizione. Villanova di Bagnacavallo sta diventando il paese più colorato della Bassa Romagna dove i muri sono ormai delle vere e proprie tele". Fino ad ora gli artisti che hanno partecipato sono stati una ventina. "Abbiamo pensato ai murales perché era l’unica iniziativa a basso costo visto che il progetto è quasi totalmente autofinanziato – spiegano –. Alcuni degli artisti che hanno partecipato hanno realizzato anche più murales perché si sono trovati bene a Villanova e hanno supportato la nostra causa".

I murales sono soltanto una delle forme artistiche selezionate per rendere più interessante il paese. Dal marzo dello scorso anno infatti anche i lavori all’uncinetto si sono moltiplicati grazie al gruppo "FiliFiori" che riunisce diverse volontarie. Il primo esperimento è stato condotto in occasione della Festa della donna, l’8 marzo 2023 con la realizzazione di "vestiti" con cui decorare i tronchi di alcuni alberi. Poi è stato il turno degli alberi di Natale, realizzati allo stesso modo e dei fiori messi nei luoghi da abbellire della località. "Per l’uncinetto – confermano i volontari – abbiamo in cantiere per la primavera un grosso progetto di decoro urbano. Sul fronte eventi invece è riconfermata la festa degli aquiloni con tantissime novità fra cui l’edizione notturna. Per ottobre poi, abbiamo in cantiere la "camminata dei murales" che sarà un percorso itinerante fra strade e fiume e punti di ristoro lungo il paese". Chi volesse candidarsi per realizzare i murales può farlo segnalando la propria disponibilità sulle pagine social #villanovadibagnacavallo

Monia Savioli