Muriel Pavoni col suo libro alla Trisi

Alle 17.30 in sala Codazzi alla biblioteca ’Trisi’ di Lugo, Muriel Pavoni presenta il suo ultimo libro ’Nomi di piume. Vite straordinarie di scrittori donne’. Dialoga con l’autrice Maria Chiara Sbiroli, direttrice della biblioteca. Muriel Pavoni è nata a Imola, laureata in storia dell’arte, lavora nella formazione. Il tema del libroi verte sul fatto che le donne del Novecento con l’ambizione di essere scrittrici hanno dovuto superare sbarramenti e censure. Essere consapevoli del proprio ruolo, e determinate a difenderlo, non è bastato a farsi riconoscere e rispettare come avrebbero meritato, tant’è che per alcune la notorietà è arrivata solo post mortem. Essere attraenti e apprezzate per l’eleganza a volte ha rappresentato un fattore degradante per la loro credibilità e anche avere una famiglia ha costituito un ostacolo per un avvio sereno di carriera.