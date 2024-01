Museo del castello, la carta dei servizi

ll Comune di Bagnara di Romagna ha adottato la carta dei servizi per il Museo del castello. Si tratta di un documento ufficiale dove sono definiti tutti i servizi erogati dalla struttura, disponibile in museo e sul sito del Comune. La carta dei servizi dispone anche di un modulo per le segnalazioni e i suggerimenti. "Dall’inizio del 2023 il Museo del castello è entrato a far parte del Sistema museale regionale, che richiede un buon livello di qualità dei servizi erogati - sottolinea l’assessore alla Cultura Daniela Pini -. Ora con la carta dei servizi raggiungiamo un ulteriore standard qualitativo, nell’ottica di un miglioramento continuo". L’elaborazione dei livelli uniformi di qualità, in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, validi per musei, monumenti e aree archeologiche, è il risultato di un lavoro congiunto del Ministero, delle Regioni e degli enti locali.