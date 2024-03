Musica alta fino all’1 di notte

Anche quest’anno, in vista della partenza della stagione estiva, il Comune di Cervia ha approvato l’ordinanza sull’utilizzo degli impianti elettroacustici e sugli eventi con intrattenimento musicale. Nelle zone di maggiore movida si potrà tenere la musica alta fino all’1. Oltre quell’orario e non oltre le 2 i decibel dovranno abbassarsi. Si potrà arrivare alle 3 (e alle 3.30 negli stabilimenti balneari dotati di fonometro) la Notte rosa, il 10 e il 15 agosto.

In assenza di fonometro invece le regole sono in generale meno permissive, e i trattenimenti musicali nel corso della stagione potranno svolgersi per un massimo di 4 ore due volte alla settimana in giornate

non consecutive, con termine alle ore 24.