Musica dal vivo in piazza Ferniani il 7 gennaio

Il Mei prosegue la sua collaborazione con le realtà faentine per l’allestimento di eventi musicali in stretta connessione con la Faenza colpita dall’alluvione, per non dimenticare il disastro e le sue conseguenze.

Il 7 gennaio si chiuderanno gli appuntamenti in zona ’Bassitalia’, in piazza Ferniani, con la musica dal vivo con Claudio Toschi e il pianista Gabriele Bertozzi Baraccani con ospiti il musicista e produttore e direttore d’orchestra Loris Ceroni e la cantante Antonella Nuti e Valentina Carati.

Gli appuntamenti si terranno dalle 15 alle 19 e la musica dal vivo sarà al centro degli eventi dalle 16 alle 18. Gli incontri sono coordinati da Mattia Verbeni, Mara Altini, Giordano Sangiorgi, Roberta Barberini e dai fratelli Gorini.