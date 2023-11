Natale parte in anticipo, inaugurata la pista

È stata inaugurata sabato sera la pista di ghiaccio in piazza Garibaldi a Cervia con la quale di apre ufficialmente il periodo che accompagnerà tutti verso le festività natalizie. Dopo lo stop dello scorso anno durante il quale la pista non era stata allestita a causa degli alti costi dell’energia, quest’anno il ritorno. Ancora più grande degli anni precedenti, 450 metri quadrati, la pista è dotata dell’effetto neve per divertenti occasioni in cui, anche se la neve vera non c’è, ci si potrà immergere nello spirito invernale con la neve finta. E poi giochi di luci e una palla stroboscopica. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Cervia Massimo Medri, l’assessora agli eventi Michela Brunelli, la vice presidente del consiglio comunale Daniela Monti e i gestori della pista guidati da Elisabetta Zannoni. Primo passo compiuto quindi per il ‘Christmas Family’ di Cervia. Venerdì 8 dicembre è in programma il tradizionale momento dell’accensione ufficiale dell’albero di Natale, un abete rosso, proveniente dalla Val Nambrone. Nei week end l’atmosfera si scalderà con laboratori di artigianato, esposizioni d’arte spettacoli ed attrazioni per le famiglie. Si terranno spettacoli circensi, di magia, burattini, giocolieri, ballerini, mangiafuoco equilibristi, bolle di sapone con spettacoli di grande emozione. Luminarie e giochi di luce, nonché installazioni luminose, si susseguiranno dalla piazza al lungomare, passando lungo viale Roma, il corso e Borgomarina. Sul porto canale il Presepe "di sale" splenderà dall’alto della burchiella dei salinari. Il Giardino del Grinch sarà aperto per tutto il periodo di festività. Qui i bambini potranno incontrare le fantastiche creature del Natale fra elfi, renne, regine di ghiaccio e il famigerato Grinch che avrà un teatrino dedicato per i suoi spettacoli. Fino al 7 gennaio piazza Garibaldi, corso Mazzini, piazzetta Pisacane, viale Roma si popolano dei personaggi classici del Natale e propongono un ricchissimo programma di spettacoli, animazione, laboratori con tanti spazi dedicati ad artigianato e gusto. È già possibile pattinare, temperature permettendo, dato che quest’anno si è aperto il Natale in largo anticipo per allietare la piazza di una attività che lo scorso anno era mancata non solo ai bambini ma anche agli adulti appassionati di pattinaggio o alle prime armi.

Ilaria Bedeschi