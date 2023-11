Negli anni 70 fiumi e canali fogne delle distillerie

Negli anni 70 l’inquinamento dei corsi d’acqua della provincia di Ravenna era disastroso. Fiumi come il Reno, Lamone e il Ronco e canali come il Destra Reno, erano trasformati in fogne con frequentissime morie di quintali di pesce ed esalazioni pestilenziali tanto che Coccolia fu rinominata Puzzolia, Mandriole fu chiamata Putridiole. Frequenti le proteste dei cittadini (nella foto). Causa dell’inquinamento, lo scarico diretto delle acque reflue delle distillerie e altre industrie (non c’erano depuratori).

A cura di Carlo Raggi