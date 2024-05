Nel 1967 Dubrovnik si gemella con la Provincia

Il 29 settembre 1967 il presidente della Provincia Giuseppe Gambi (nella foto, al microfono) e il presidente dell’assemblea comunale di Dubrovnik, Nikola Gril (al suo fianco) fu firmato l’atto di gemellaggio fra la municipalità slava e la Provincia di Ravenna. Della delegazione d’oltre Adriatico faceva parte anche il complesso folcloristico ‘Lindo’ che si esibì in città, a Faenza, Russi e Lugo. Il gemellaggio fu l’occasione per ribadire "il superamento di vecchi schemi e per approfondire la conoscenza e le aspirazioni di pace e amicizia di popolazioni con tradizioni storiche diverse".

A cura di Carlo Raggi