Nel 1970 assunzioni bloccate, medici in sciopero

Secondo sciopero, nel giro di pochi mesi, il 12 ottobre 1970, dei medici ospedalieri che occuparono per tutta la giornata gli uffici amministrativi. Articolati i motivi della protesta che era comunque motivata dalla mancata applicazione del contratto di lavoro e dall’appena varato ‘decretone’ (ministri Mariotti, sanità e Donat Cattin, previdenza sociale) che introduceva il blocco delle assunzioni in ospedale "così che i medici erano obbligati a prestare servizio anche per dodici ore". All’indomani dello sciopero, la protesta proseguì con la rigida osservanza dell’orario di sei ore lavorative.

A cura di Carlo Raggi