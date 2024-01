Nel 1971 un corso di serigrafia al Centro Iniasa

Studenti nelle aule del Centro di formazione professionale dell’Iniasa, in via San Gaetanino. La scuola, promossa dal Ministero del Lavoro per favorire la specializzazione dei giovani su fronti vari, dall’artigianato, alla ceramica, al mosaico (fra i tanti insegnanti come non ricordare Nino Carnoli, Walter Pretolani, Giuseppe Salietti), sorse a Ravenna nel 1967 ed era diretta da Luisa Baldini. Nel settembre del 1971, cui si riferisce la foto, ai corsi già operativi e gratuiti, si aggiunse quello, biennale, di serigrafia, tecnica in forte espansione. Dall’Iniasa prese vita poi l’Albe Steiner.

A cura di Carlo Raggi