No mostra Lego. Pala De Andrè, nuove regole

Cambiano le prassi di prenotazione per eventi del Pala De Andrè di Ravenna. Le prenotazioni saranno infatti valide per 15 giorni e l’opzione poi decade in caso di mancanza di conferma scritta. Così da evitare problemi come quello registrato per la mostra dei mattoncini Lego, oggetto del question time di Fratelli d’Italia discusso questo pomeriggio in Consiglio comunale. Gli organizzatori avevano chiesto di poter utilizzare il Pala De Andrè, ma si sono dovuti accontentare della meno capiente Almagià, con “danno” tanto per loro stessi quanto per il Comune che ha rinunciato al canone d’affitto, spiega il capogruppo Alberto Ferrero. L’associazione, replica l’assessore al Turismo Giacomo Costantini, a giugno ha contattato gli uffici Sport ed Eventi per richiedere il palazzetto per metà novembre. Ma tra il 14 e il 15 c’era la maratona ed i giorni successivi il Pala De Andrè era opzionato per un evento manga e cosplay. Così l’amministrazione ha chiesto all’associazione di valutare come data i primi giorni dell’anno, proposta che non è stata accolta. Il Pala De Andrè si è poi in realtà liberato, dato che l’evento manga non si è tenuto, ma troppo a ridosso per permettere di organizzare la kermesse Lego, che si è genuta all’Almagià, location "affascinante ma meno capiente".

Da qui il cambio di prassi, conclude l’assessore, "per evitare questi problemi". E una gestione del palazzetto "approssimativa se non dilettantesca", chiosa Ferrero.