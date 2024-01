NOI RAVENNATI

Diverse persone negli ultimi giorni mi hanno raccontato episodi di malati che hanno dovuto praticamente attendere giornate intere al Pronto soccorso prima di essere assistiti e avendo vissuto quest’esperienza anche io sulla mia pelle in passato trovo tutto questo scandaloso. Stiamo assistendo allo smantellamento della sanità e nessuno fa o dice nulla, come se la questione non riguardasse tutti. È inaccettabile lasciare anziani in barella per ore ad aspettare, è inaccettabile anche venire trattati come numeri, sentirsi dire che i propri problemi non sono abbastanza gravi da essere visitati in tempi accettabili.

Lettera firmata