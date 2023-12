Non solo mosaico: le mostre aperte per le feste

I giorni di festa, con più tempo libero, regalano una buona occasione per visitare le tante mostre d’arte sparse nel territorio. Eccone alcune.

Ravenna

Palazzo Rasponi Dalle Teste (via D’Azeglio2): ‘Episodi di mosaico contemporaneo’. Orari: festivi, sabato e domenica ore 11-18,30; feriali 15.30-18.30 Biblioteca Classense, Corridoio Grande (via Baccarini 3), ’C’era una volta…. Favole e fiabe nelle raccolte classensi’ con 90 libri fra antichi e moderni dedicati al mondo delle fiabe. Aperta fino al 2 marzo. Orario: lunedì 14-19, da martedì a sabato 9-19. Chiuso 1 e 6 gennaio.

Manica Lunga della Classense, fino al 14 gennaio, sono visitabili le opere della mostra concorso internazionale ’GAeM-Giovani artisti e mosaico’. Pallavicini 22 Art Gallery (viale Pallavicini 22), ‘Ruggine, sale e vento’ di Daniele Cestari, fino al 30 dicembre (16-19). Al Mar Museo d’arte della città (via Di Roma 13), ‘BurriRavennaOro’ fino al 14 gennaio col seguente orario: da martedì al sabato 9-18; domenica e festivi 10-19.

Monogao 21 (via Alberoni 5), ‘Neri’ di Leonardo Blanco. Libreria ’Scattisparsi’, la mostra di mosaici ‘Eroi e dive’ è stata prorogata fino al 9 gennaio (via Sant’Agata 8) nell’ambito della Biennale del mosaico (orari: 9.30-13 e 15.30-20. Orario continuato il sabato e la domenica).

Sant’Alberto, biblioteca ’Olindo Guerrini’. Mostra ’‘Immagini e storie del fondo fotografico Olindo Guerrini della Biblioteca Universitaria di Bologna’. Apertura fino al 13 gennaio: martedì, giovedì e venerdì ore 14,30-19; mercoledì e sabato 9-12,30. Chiuso lunedì e festivi.

Bagnacavallo

Bottega Matteotti (via Matteotti,26), ‘Gioco fotografico’ di Giampaolo Ossani, fino al 7 gennaio. Caffè del Teatro di Bagnacavallo; fino al 31 gennaio esposizione pittorica di Miii. Museo Civico delle Cappuccine (via Vittorio Veneto 1/a), fino al 14 14 gennaio mostra di xilografie ‘Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige’. Orario: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12, 15-18; venerdì, sabato e domenica 10-12, 15-19. Oggi, alle 18, si terrà l’evento ‘Haiiro: poesie, calligrafie e immagini dell’impermanenza’ con Maurizio Cianciarelli, assieme a Cristina Banella e Kinuko Miura. Sono previste anche visite guidate alla mostra il 30 dicembre, 6, 13 gennaio (ore 16) e 9 gennaio (ore 18). Chiesa del Suffragio (via Trento Trieste) è visitabile, fino al 7 gennaio, la mostra ‘Babbi e lumache’ curata da Daniele Ferroni e da Antonio Castronuovo. In mostra plaquette d’autore, libri e manufatti, apertura sabato e domenica ore 10-12 e 15-18. Il 7 gennaio, alle 17.30 letture poetiche di Stefano Simoncelli.

Cervia

Magazzini del Sale. Mostra Festival delle Arti dal titolo ‘Il finito nel non-finito’. Apertura fino al 7 gennaio: tutti i giorni 15-18.

Faenza

A Molinella Cafè, mostra di Stefania Ciani fino al 31 dicembre. Alla Bottega Bertaccini, ’Sulle orme di Felice Giani’ di Cesare Reggiani, fino al 13 gennaio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Riolo Terme

‘I segni scolpiti’, dell’artista riolese Giovanni Bertozzi, a dieci anni dalla scomparsa di un artista unico per la lavorazione del legno. Fino 7 gennaio. Presso la sala ’Sante Ghinassi’ i sabati dalle 17 alle 21 e le domeniche dalle 15 alle 19; presso la Rocca tutti i giovedì dalle 10 alle 13 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Lavezzola

Villa Verlicchi, fino al 7 gennaio ‘Il Natale al museo Caba’ a cura di Lamberto Caravita (martedì 15-18; sabato e domenica 16-18.30).

Lugo

Farmacia Ospedale Vecchio (Corso Garibaldi 11), ‘Tra luci e ombre’ di Paolo Tambini fino al 6 gennaio: venerdì e sabato ore 16-18,30.

Marina di Ravenna

Galleria FaroArte (Largo Magnavacchi). Mostra ‘Franco Angeli, gli anni ‘80’ a cura di Franco Brtaccini. Apertura fino al 25 febbraio: sabato e domenica 16-19.

Massa Lombarda

Centro culturale ’Venturini’ (via Garibaldi 22). Mostra di illustrazioni dal titolo ‘Manuale d’Incanto’, tratto dall’omonimo libro di Alessandra Di Consoli e di Cristiano Sormani Valli, fino al 25 gennaio. Circolo fotografico massese–Palazzo Zaccaria- Facchini (via Aurelio Saffi 4), ’La neve nel bicchiere a Massalombarda’. Fotografie di Maurizio Callegati sul set del film ‘La neve nel bicchiere’, fino al 30 dicembre venerdì 17-19, sabato e domenica 10-12.

Russi

Sala Punto InComune (piazza Farini 34). Mostra d’arte collettiva dei soci Artej-Ritagli d’arte, ‘La Natività’, fino al 7 gennaio col seguente orario: 1 gennaio 15-18; 6 e 7 gennaio 10-12 /15-18.

A cura di Rosanna Ricci