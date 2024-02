Note di violoncello al Mic

Domani mattina alle 11.15, per i Matinées musicali al Mic - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza si esibirà Michele Marco Rossi, giovane violoncellista romano, tra i più rinomati nel panorama musicale internazionale. Michele Marco Rossi, classe 1989, è un violoncellista italiano che ha dedicato molto del suo studio alla musica contemporanea, soprattutto quella per il suo strumento.

Così, in questo programma da lui proposto, ci sono tre autori, punti di riferimento della musica contemporanea per violoncello solo. Due autori sono ancora viventi, il giapponese Toshio Hosokawa, con il suo ‘Small Chant’ composto nel 2012, e il greco Georges Aperghis, con il suo ‘Obstinate’, composto tra il 2017 e il 2018, pochissimi anni fa. Insieme a questi due autori contemporanei, Rossi presenta anche la ‘Sonata per violoncello solo’ di György Ligeti, un gigante del Novecento, scomparso nel 2006. Completano il programma due esecuzioni più antiche che possono mettere in luce tutte le capacità espressive del violoncello.

Si tratta di un’opera giovanile di Alfredo Piatti, scritta probabilmente intorno agli anni ’40 dell’Ottocento, ma data alle stampe solo nel 1865, un ‘Capriccio sul tema della Niobe di Pacini’, e della ‘Suite n.4 per violoncello solo’ di Johann Sebastian Bach, che insieme alle altre cinque, si può definire un must per il repertorio per violoncello solo.

Biglietti 12 e 10 euro. Info. www.emiliaromagnafestival.it.