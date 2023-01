"Nott de Bisò, entusiasti di tornare in piazza"

Fermento e grande entusiasmo per il ritorno della Nott de Bisò. Due anni di pandemia non hanno ostacolato la macchina organizzativa dei cinque rioni che oggi animeranno la piazza del Popolo di Faenza a suon di specialità gastronomiche e, immancabilmente, di vino caldo e speziato. Un appuntamento fondamentale non solo sotto il profilo economico visto che il ‘capodanno del Palio’ è uno degli eventi di riferimento per l’autofinanziamento delle attività dei rioni stessi ma anche e soprattutto sul piano della socialità. Per questo l’evento di oggi costituirà secondo i rioni il nuovo simbolo di ripartenza della vita sociale cittadina, pur nelle difficoltà economiche del momento che hanno comportato aumenti nei listini. "Siamo entusiasti di poter essere di nuovo in piazza per la Nott de Bisó – sottolinea il capo rione del Nero, Peter Caroli –. Purtroppo gli aumenti dei prezzi ci hanno costretto a ritoccare il listino del cibo, del bisó e della ceramica. Noi comunque ci aspettiamo molta affluenza negli stand e ci siamo attrezzati a dovere. Abbiamo mantenuto il menù tradizionale e i volontari sono tutti carichi e impazienti per dare una mano. Insomma, le premesse per ripartire con una fantastica Nott de Bisó ci sono tutte". Dello...