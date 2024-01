Nott de Bisò, rioni soddisfatti: "Grande successo"

Ancora un successo la Nott de Bisò. Il paventato brutto tempo non ha fermato la popolare manifestazione in piazza a Faenza. Rogo del fantoccio decisamente lungo, con la testa che ha piegato verso il Borgo ma è caduta verso il Giallo.

La vigilia dell’Epifania, come tradizione, dal 1971, a Faenza è dedicata alla Nott de Bisò, manifestazione conclusiva del Niballo Palio di Faenza. Il grande fantoccio raffigurante Annibale, il guerriero saraceno che simboleggia le avversità, è stato bruciato in un enorme falò nel centro della piazza. E non è mancata una protesta politica. A ogni modo, nonostante fosse previsto maltempo, la giornata è stata decisamente positiva per i 5 Rioni, i loro stand sono stati presi d’assalto, sin dalla tarda mattinata. Sicuramente una boccata di ossigeno importante per le casse rionali dopo un anno non certo facile, il 2023.

Il fantoccio è giunto nella piazza, secondo un’antica tradizione, su un carro trainato da buoi bianchi. Il Rione vincente del Palio, il Verde, ha avuto il diritto a bruciarlo. La festa ha avuto il suo apice, allo scoccare della mezzanotte, nel momento in cui il rappresentante del Rione di Porta Montanara, Massimo Liverani, capo rione nel 2023 al tempo del 66° Niballo, (non potuto farlo il cavaliere Marco Diafaldi come prassi, essendo impegnato con la scuderia a Ascoli per una gara), con tradizionale costume cinquecentesco, ha dato fuoco al Niballo. Tutto è filato liscio e come sempre i rioni hanno distribuito quasi tutte le scorte alimentari. Per la scaramazia si segnala come il Niballo, rispetto al passato, abbia impiegato ben venti minuti per bruciare. La testa del fantoccio ha piegato verso il Borgo ma è caduta verso il Giallo. La leggenda vuole che indichi il prossimo vincitore del Palio del Niballo. Ma nei rioni, sono in pochi a credere in tale indicazione.

Così Luciano Dal Pozzo capo rione Verde: "Nonostante il rischio pioggia che ha condizionato la giornata, è andata molto bene, l’affluenza di gente è stata buona; i nuovi stand sono stati una scelta azzeccata, come tutte le cose nuove avrà bisogno di un qualche ritocco ma l’idea è condivisa; in merito al 2024, speriamo sia decisamente migliore per la nostra città, e di potere finalmente festeggiare le nostre settimane del Palio a giugno, magari con qualche buon risultato degli sbandieratori, e di risolvere la querelle con la Fisb, inoltre magari cercare di rivincere il Niballo e se finalmente si riesce a disputare una Bigorda dove i nostri giovani cavalieri possano esprimersi al meglio." Damiano Tinelli del Nero, "Serata molto bella, da oggi si lavora per far sì che la città e i rioni ritornino a vivere la bellezza della nostra manifestazione nel rispetto del calendario istituzionale di giugno." Gian Luca Maiardi primo dirigente del Rione Rosso. "Archiviamo un 2023 difficile, chiuso con un grande successo di questa Nott de Bisò, che nonostante le previsione avverse e il freddo non certo pungente ci ha visto fare un record di vendite di cibo e di incasso; mi è dispiaciuta la protesta durante il rogo, ma ci sono argomenti che vanno affrontati e in Comitato Palio lo dovremo fare, anche se reputo sbagliato farlo in questo modo; per il 2024, speriamo di tornare alla normalità e anche alla vittoria del Palio, che ci manca da qualche anno" Messo in archivio il 2023, si guarda avanti. Ancora sei mesi di lavoro e l’11 maggio prossimo con la cerimonia di consegna dei Ceri, avranno inizio le manifestazioni del Palio 2024, sino ad arrivare al 23 giugno, quando si correrà la 67° edizione del Palio del Niballo.

Gabriele Garavini