Nuova gestione per il bar Valenti

Il bar Valenti di Reda cambia gestione. La storica attività del paese in piazza don Milani, riaperta nell’estate del 2021 dopo un periodo di chiusura durato un paio d’anni, è infatti passata nelle mani di due giovani soci: Enrico Mazzolani, 27enne di Cotignola con alle spalle un’esperienza come barman al Mokador, e Alessandro Massoni, 24enne di Granarolo. Ad aiutarli nel delineare il progetto anche Luciano Tassinari, che li ha messi in contatto con la famiglia Valenti.

"Il nostro sarà un locale prettamente diurno, con piccola ristorazione a pranzo – racconta Mazzolani –. Saremo aperti fino alle 20, ma due volte al mese organizzeremo degli eventi nel weekend. Puntiamo a una clientela giovane, ma crediamo molto anche nel popolo anziano, che è quello che dà le radici al locale".

L’inaugurazione avverrà oggi alle 18.30 con buffet e dj set.

sa.ser