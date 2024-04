Nuovi binari tra Castel Bolognese e Russi

Rete ferroviaria italiana è corsa ai ripari dopo che due mesi fa la linea Castel Bolognese-Ravenna è stata incoronata quale la peggiore dell’Emilia Romagna e una delle dieci meno efficienti d’Italia. In estate, dal 12 maggio al 16 agosto, verranno messi in campo i lavori di rinnovo di 25 chilometri di binari fra la stazione di Castel Bolognese e quella di Russi, per un importo di 23 milioni di euro. Si interverrà anche sul tratto di linea danneggiato dall’alluvione dello scorso anno. Nel corso delle operazioni verranno sostituite 41mila traverse in cemento armato, e risanati quasi 20 mila metri cubi di pietrisco. "L’obiettivo dei lavori è aumentare l’affidabilità della linea, compreso il tratto pesantemente danneggiato dalle alluvioni dello scorso anno", spiega Rfi. Sul campo entreranno in azione "circa 80 i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici che saranno impegnate nei cantieri, coadiuvati da numerosi mezzi d’opera, fra cui due veri e propri treni-cantiere, ciascuno della lunghezza di circa 500 metri, che saranno utilizzati rispettivamente nelle fasi di risanamento della massicciata e di rinnovamento dei binari. Le attività si svolgeranno prevalentemente durante la notte, ma comporteranno una temporanea riduzione della capacità della linea, con conseguenti modifiche al programma di circolazione dei treni. Nel corso dei lavori si renderà necessaria la chiusura di alcuni passaggi a livello, quando interferenti con le aree di cantiere, con modifiche alla viabilità che verranno preventivamente comunicate".

Più nello specifico, dal 13 maggio al 16 agosto tutti i regionali fra Bologna e Ravenna e fra Bologna e Rimini via Ravenna seguiranno il percorso via Faenza, e non quello che transita da Solarolo e Lugo. La tratta fra Castel Bolognese e Ravenna via Solarolo/Lugo/Bagnacavallo sarà servita da 21 corse ferroviarie dedicate, con orario funzionale a consentire a Castel Bolognese l’interscambio con i treni deviati via Faenza. I tempi di percorrenza complessivi saranno di 60/65 minuti per effetto dei rallentamenti imposti dai cantieri (che scenderanno a 54/56 minuti con l’avanzamento dei lavori, a partire dal 7 luglio). Per il primo periodo di operazioni saranno previste sei corse fra Castel Bolognese e Lugo, integrate con altrettante corse bus in connessione con Ravenna; due corse treno entreranno infine in funzione anche fra Castel Bolognese e Bagnacavallo. Dal 7 luglio al 16 agosto saranno invece previste dodici corse treno fra Castel Bolognese e Russi. Sabato 8 giugno sarà dunque l’ultimo giorno di validità dell’orario invernale: l’offerta estiva è in corso di inserimento sui canali Trenitalia. Solo il tempo chiarirà se i lavori di rifacimento saranno sufficienti per rendere di nuovo percorribile dai pendolari una delle linee più problematiche della penisola: i comitati dei viaggiatori su questo fronte hanno sempre dimostrato un certo scetticismo, ribadendo come l’intervento che davvero vorrerebbero vedere realizzato sia la realizzazione di un secondo binario al fianco di quello attuale, come accade sulle principali linee ferroviarie emiliano-romagnole. Un intervento che metterebbe la linea al sicuro da quei guasti ferroviari che lasciano un treno in panne sui binari, rallentando la circolazione su tutta la linea, con ritardi a cascata da Piacenza ad Ancona.

Filippo Donati