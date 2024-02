Nuovo comitato scientifico per ’Tessere del 900’

Un nuovo comitato scientifico al femminile per Tessere del 900. Nel corso di un affollata conferenza tenuta da Emanuela Fiori su Achille Funi, è stato annunciato il nuovo comitato scientifico dell’Associazione Culturale Tessere del 900, che ha rinnovato i componenti dopo 6 anni di attività.

Il consiglio dell’Associazione ha rinnovato come presidente Ivan Simonini , come componenti Beatrice Buscaroli ed Emanuela Fiori e ha nominato come nuove componenti Francesca Barbi Marinetti e Silvia Pegoraro. Il comitato scientifico rimarrà in carica per tre anni ed è già al lavoro per programmare le iniziative culturali di Tessere del 900.