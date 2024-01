Nuovo velox sulla Felisio. Sarà attivo da domani

Da domani inizieranno ad arrivare le multe a chi sarà immortalato a superare il limite dei 50 chilometri orari, previsto nel tratto dove è presente il nuovo autovelox sulla via Felisio, in corrispondenza dell’incrocio con via Corriera, all’ingresso dell’abitato di Barbiano di Cotignola. Per l’apparecchio, collocato nei primi giorni di questo mese poco distante dalla clinica Villa Maria Cecilia, è iniziata la fase di pre-esercizio il 15 gennaio.

È importante sapere che il dispositivo verificherà la velocità tenuta dai veicoli che circolano su entrambe le direzioni di marcia e il rispetto del limite che in quel tratto, appunto, è di 50 chilometri orari.

La presenza del nuovo autovelox non era certo passata inosservata già a partire dalla metà del mese quando molti automobilisti, diretti da Lugo verso Faenza, avevano notato il palo con l’occhio elettronico all’estremità, all’ingresso dell’abitato della frazione di Barbiano, sulla via Felisio in corrispondenza dell’incrocio con via Corriera, non lontano dal Villa Maria Cecilia Hospital. Il dispositivo, finanziato dal Comune di Cotignola, a cui la frazione appartiene, è stato opportunamente tarato e ne è stato verificato il funzionamento. Ora l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luca Piovaccari, ha comunicato che l’attivazione dell’autovelox è stata fissata per domani. Da quella data gli automobilisti potranno ricevere le multe in caso di superamento del limite dei 50. A gestire l’apparecchio sarà la Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Quest’ulteriore dispositivo fisso va a incrementare la dotazione di autovelox nei comuni della Bassa Romagna che, fra il 2022 e il 2023, è già stata incrementata dalle postazioni fisse di Alfonsine in direzione Argenta, Bagnacavallo sulla provinciale 253 in entrambi i sensi di marcia e a Lugo sulla provinciale Bastia all’incrocio con lo stradone per San Bernardino e che hanno portato, dalla loro attivazione, importanti introiti nelle casse comunali delle rispettive amministrazioni.