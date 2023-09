Offerte, sconti e marchi nei supermercati

La grande distribuzione offre prezzi competitivi per diversi modelli e marchi per soddisfare un po’ tutti i gusti. A Ravenna è l’Extra Coop a vantare il maggior assortimento grazie agli ampi spazii. Per gli alunni delle elementari, vanno molto forte marchi come Rainbow High per le femmine e Sonic 2 per i maschi. Nel primo caso, lo zaino costa 47,90 euro, mentre per il trolley si sale a 67,90, l’astuccio 3 zip 23,50 euro, il diario 12 mesi 10,50, mentre un maxi-quaderno 1,79. Nel secondo, lo zaino ovetto è venduto a 39,90 mentre il trolley a 64,90, l’astuccio 3 zip a 22,90 euro, il diario 9,90 euro e un maxi-quaderno sempre 1,79. La Seven propone un originale zaino sdoppiabile, ossia che cambia faccia, a 58,90 euro.

Si fa notare anche la collezione Harry Potter con zaini e trolley dotati di etichetta nome e copriruote a 24,90 e 34,90 euro. Ci sono anche i diari dei personaggi, come Spiderman e le Principesse a 6,90 euro. Per i ragazzi delle superiori, ci sono le linee di Invicta a partire da 59,90 euro, Seven da 54,90 Napapjiri da 34,90, Comix da 39,90, Vans da 29,90. Per chi preferisce modelli da usare anche nel tempo libero, c’è lo zaino Starter con scomparti a 31,90 euro.

Fino al 30 settembre, nei supermercati Conad è possibile ricevere un buono da 10 euro per ogni 10 euro spesi per materiali scolastici. I grembiuli per l’asilo partono da 9,90 euro mentre quelli per la scuola da 12,90. Anche al Despar non mancano le offerte soprattutto sulla cancelleria: un maxi-quaderno monocromo costa solo 1,06 euro ma bisogna comprarne almeno tre, due gomme Staedtler 2,69 euro, tre penne Pilot 4,99 euro. Non è da meno il supermercato Famila, che propone alla clientela maxi-quaderni color touch a 1,49 euro, cinque penne a sfera Bic a 1,99 euro, copertine con anelli Mitama a 2,99 euro. Alcuni supermercati, come Coop e Conad, offrono anche la prenotazione di libri scolastici con uno sconto del 15%.