Offshore, ecco i Mondiali Campionati fino a domani

Se nel 2022 Cervia aveva ospitato i Campionati italiani ed europei di offshore, fino a domani sarà la volta dei mondiali. L’offshore, sport motoristico d’acqua che vede gareggiare imbarcazioni caratterizzate da velocità elevate, è un mix di adrenalina, potenza ed eleganza. E di questo hanno parlato ieri alla presentazione dei Campionati Claudia Peroni, giornalista sportiva e ambassador della manifestazione, Alessandro Correggiari, imprenditore, responsabile reparto corse Tornado Yachts e Patron del Grand Prix, Riccardo Sandri, direttore del porto turistico di Cervia, Michela Brunelli, assessora allo Sport del Comune di Cervia, Giampaolo Montavoci per l’associazione Motonautica Venezia, organizzatore del Grand Prix e Alberto Albieri, presidente di Rise Against Hunger Italia, partner della sostenibilità; Il percorso di gara si svolge sotto costa, con imbarcazioni che raggiungono velocità straordinarie.

Dopo il successo del Gran Prix Città di Cervia ‘Memorial Dino Guerra’, l’edizione 2023 compie un ulteriore passo verso la consacrazione come evento sportivo di punta nel panorama motonautico internazionale. Quest’anno il circuito romagnolo ospita il Campionato mondiale (Uim) di Offshore classe 3D-5000. Ospita anche il Campionato mondiale V2 e il Campionato italiano Touring Cup Fim. Oltre 40 le barche coinvolte. Un Gran Premio è formato da tre prove libere ufficiali, una sessione di qualificazione (pole position) e due gare. La somma dei punti ottenuti in tutte le gare di tutti i Gran Premi sancisce il vincitore del Mondiale. Gradita sorpresa per il pubblico del Grand Prix, il saluto di un equipaggio d’eccezione, il Dream Team Tornato 50sr. Un progetto nato per veicolare i valori dello sport e della solidarietà in manifestazioni a scopo benefico. Un equipaggio unico che vede, a bordo, oltre al patron dell’evento Alessandro Correggiari, le leggende dello sci azzurro Alberto Tomba e Kristian Ghedina, i campioni della motonautica Giampaolo Montavoci e Maurizio Bulleri e personaggi di spicco del mondo nautico come Paolo Sonnino Sorisio e Daniele Parisi, ceo della Tornado Yachts. Insomma, tutto è pronto per una tre giorni di eventi per gli appassionati del settore ma anche per chi vuole scoprire questo mondo entusiasmante. Da non perdere un giro nel paddock e nei pressi dei box delle imbarcazioni. Ingresso libero nell’area del porto.

i.b.