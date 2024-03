Oggi e domani due laboratori per bambini

Continuano al Musa gli appuntamenti di "Giochiamo al museo!" la serie di iniziative dedicate ai più piccoli, ma non solo, che vuole aggiungere alla visita al museo la possibilità di interfacciarsi con le tradizioni locali. Oggi è in programma il laboratorio ‘Scrivere al tempo di Cervia vecchia’ dalle 15 alle 17 dedicato ai piccoli dai 7 ai 10 anni con strumenti del passato per realizzare pergamene e "bolle" speciali. Domani dalle 15 laboratorio ‘Una Mascotte tutta mia’ che propone la realizzazione di pupazzi utilizzando materiali di recupero.