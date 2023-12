Oggi il disinnesco della bomba. 76 persone da evacuare

Si svolgeranno questa mattina le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 500 libbre, residuato bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta il 27 ottobre scorso in un podere agricolo in località Casale di Brisighella.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, saranno condotte da personale dell’8° Reggimento Genio guastatori paracadutisti Folgore di Legnago e prevedono la messa in sicurezza nel sito di rinvenimento dell’ordigno ed il successivo brillamento presso la “Cava Soglia” sita in Brisighella. Sono 76 i cittadini che dovranno lasciare le loro case per consentire lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni di disinnesco. In caso di assenza di soluzione autonome e alternative, è stato predisposto dall’Unione dei Comuni della Romagna Faentina un’apposita area di accoglienza presso il Convento di Fognano. Le operazioni di evacuazione avranno inizio dalle 6 di domenica 3 dicembre e la zona dovrà essere interamente evacuata entro le 6.45.