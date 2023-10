Oggi la Notte d’Oro: la città si anima. Eventi, musica e arte fino a tardi

Tantissimi appuntamenti per la Biennale del Mosaico, curata da Daniele Torcellini, che prende il via oggi, in concomitanza con la Notte D’Oro. Al Mar, oltre alla mostra su Burri, è stata allestita ‘La memoria fisica della materia. (20.30). È inoltre visitabile anche la Collezione di Mosaico Contemporaneo. A Palazzo Rasponi dalle Teste la mostra Episodi di Mosaico Contemporaneo è dedicata a design e mosaico (18.30).

La Biblioteca Classense ospita due eventi: il progetto Palianytsia dell’artista ucraina Zhanna Kadyrova (Sala Mosaico), e, nella Manica Lunga la sesta edizione del Premio Gaem – Giovani Artisti e Mosaico, a cura di Sabina Ghinassi e Paolo Trioschi (alle 16). Museo Nazionale | Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna | Liceo Artistico Nervi-Severini

Il Museo Nazionale ospita ‘A come Accademia, O come Oroburri’, a cura di Maria Rita Bentini e Paola Babini. Negli spazi del Pr2 Spazio Espositivo l’Accademia presenta ‘Le Stazioni dell’Arte’. I mosaici della Metropolitana di Napoli’. E ancora ‘Infinitamente Piccolo. Il micromosaico e il gioiello’, negli spazi del Polo delle Arti; il XII Premio Rotary Club Ravenna distretto 2072; il Premio Artistico Paolina Brugnatell; il Concorso Pas – Premio Aimc Studenti, organizzato con l’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei.

Nella sede dell’ex-Chiesa Santa Maria delle Croci è ospitata una mostra dedicata al lavoro grafico degli studenti per la mappatura dei mosaici pubblici della città. In San Vitale si presentano infine installazioni e laboratori dimostrativi di scultura e mosaico bizantino ravennate. Un viaggio nella Ravenna del passato è offerto dal Museo Classis e dalla Domus dei Tappeti di Pietra. ‘Opere dal mondo, la luce del nero e dell’oro’ è la mostra ai Chiostri francescani (alle 12), ‘Contrasti è invece l’esposizione di Dimensione mosaico in via Pasolini, mentre CaCO3 presenta ‘Contrasti’ alla NiArt di via Anastagi (alle 15). Dalle 19.30 alle 20.30 Koko Mosaico Birthday Party in via di Roma 136. Alle 19.30 alla galleria MONOGAO21 in via Alberoni la mostra di Mariateresa Sartori, ‘L’aria ha un peso’. Domani mattina alle 11 al Biagetti Design Club di via Caprera presentazione dell’Albero della libertà di Felice Nittolo. Programma: http:www.ravennamosaico.it.