"Ok all’ampliamento del Lidl, allo studio ulteriori aree di sosta"

Mentre in centro si nota l’aumento delle saracinesche chiuse, la grande distribuzione chiede nuovi spazi. Il progetto di ampliamento del supermercato Lidl di via Brignani sta per concretizzarsi. La struttura incrementerà la sua superficie di 180 mq recuperati dalle aree di parcheggio che la dividono dalla vicina Edilpiù. Per il Comune di Lugo, la monetizzazione degli spazi si tradurrà in un introito di oltre 40.000 euro. "Il progetto di ampliamento del Lidl è noto da tempo e fa parte delle strategie di un gruppo internazionale – spiega la sindaca Elena Zannoni, che gestisce anche la delega alle Attività produttive –. Nell’ultimo periodo è stato leggermente modificato. Da tempo la grande distribuzione e i piccoli negozi hanno logiche commerciali molto diverse. In centro hanno chiuso alcune attività mentre altre si sono allargate o hanno aperto. Ci ha fatto molto piacere, ad esempio, vedere giovani mettersi alla prova passando dal commercio online al negozio fisico. Cercheremo di supportarli come possibile".

Obiettivo dell’amministrazione è di amplificare il richiamo delle iniziative organizzate per incrementare afflussi e offrire nuovi stimoli al commercio cittadino. "Stiamo lavorando per mantenere elevata l’offerta di attrattività per il periodo natalizio – spiega –. La conferma della pista di pattinaggio, le luminarie, gli spettacoli e le iniziative di fine anno. Ma anche gli appuntamenti che popolano tutti i nostri fine settimana in centro durante l’anno. Stiamo inserendo risorse nel bilancio degli investimenti per la riqualificazione di alcune aree adiacenti alla Rocca e stiamo ragionando, come già anticipato, sulla problematica dei bagni. Stiamo curando il più possibile la pulizia e la corretta gestione della raccolta, anche in termini di decoro urbano. Faremo la nostra parte, pur nella ristrettezza delle risorse". Uno dei punti dolenti, lamentati dai commercianti, è la mancanza di parcheggi e, nonostante le speranze un tempo concentrate sul prossimo periodo natalizio, gli spazi di piazza XIII Giugno saranno pronti soltanto fra mesi. L’Amministrazione nel frattempo promette la ricerca di nuove aree.

"Piazza XIII giugno sarà disponibile dopo la prossima primavera – precisa la sindaca –. Occorre però specificare che, salvo i giorni di mercato o in presenza di eventi importanti, questa mancanza colpisce essenzialmente i commercianti della zona adiacente alla piazza, perché a Lugo non c’è un problema di parcheggi generalizzato nelle giornate “normali”, sia per la sosta breve, che per quella a disco orario. Dobbiamo quindi soprattutto agli esercenti vicini alla piazza un impegno alla restituzione più celere possibile e definitiva del parcheggio. Stiamo ragionando anche sulla possibilità di individuare ulteriori aree di sosta, ma nel frattempo le nostre energie sono rivolte a trattenere visitatori che possono essere anche interessati a fare acquisti nei negozi diffusi nel centro della città sfruttando il periodo natalizio: una passeggiata che va da via Baracca, compreso il tratto aperto al traffico, a via Garibaldi, passando per il Pavaglione fino al Globo, senza dimenticare che ci sono esercizi anche in altre vie e zone e nelle frazioni".

Monia Savioli