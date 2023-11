Omaggio a Mina con i Viale Mazzini

Per omaggiare la più grande interprete della musica italiana, torna oggi al Socjale (via Piangipane, 153, a Piangipane), una delle band più amate dal pubblico: i Viale Mazzini. Guidati dalla magica voce di Cinzia Bellini, la band torinese ritorna al Socjale con un nuovo tributo alla Tigre di Cremona. La fedeltà degli arrangiamenti e le tonalità rispettose dei brani originali hanno permesso ai Viale Mazzini di ottenere il riconoscimento da parte del fan club ufficiale di Mina. Apertura teatro ore 20.30. Inizio concerto ore 21.30. Nella pausa, come sempre, i cappelletti del Socjale.