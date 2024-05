Omaggio di Bellosi a Baldini e Nadiani

Stasera, alle 21, alla sala estense della Rocca di Lugo lo scrittore Giuseppe Bellosi interpreterà alcune delle poesie più famose di Raffaello Baldini (“E’ bal”, “La córsa”, “Guëra”, “Ch’or’ël?”) e alcuni brani dei suoi monoghi teatrali (in particolare tratti da “Zitti tutti!” e”La Fondazione”). Poi sarà la volta dei testi di Giovanni Nadiani, dall’antologia “Incion”, recentemente curata dallo stesso Bellosi per la Società Editrice Il Ponte Vecchio di Cesena.

Baldini (1924-2005) e Nadiani (1954-2016) sono sicuramente i più originali autori di poesie e testi teatrali in dialetto romagnolo degli ultimi decenni del Novecento e degli inizi del Duemila. Sicuramente una serata da non perdere per gli appassionati.