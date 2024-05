Nave Ong Sea Eye arriverà a Ravenna sabato 25 maggio: a bordo 52 migranti (6 minori)

Ravenna, 23 maggio 2024 - Approderà a Marina di Ravenna (Fabbrica Vecchia) intorno a mezzogiorno di sabato 25 maggio e non più, come previsto in precedenza, alle 18 dello stesso giorno, la nave Ong Sea-Eye, battente bandiera Tedesca, con a bordo 52 migranti di cui 6 minori (quattro dei quali accompagnati).

La situazione clinica delle persone è stabile e non sono segnalati casi urgenti. Solo due migranti necessitano di ulteriori accertamenti per trauma. Motivo per cui saranno accompagnati in ospedale per gli esami del caso. Non risultano casi di scabbia segnalati. I pakistani a bordo della nave sono due, mentre i Palestinesi sono tre (non quattro). Quello in programma sabato sarà, partendo dal 31 dicembre 2022, l’undicesimo sbarco di navi Ong nella nostra provincia.