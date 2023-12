Open day vaccinali contro il covid. Due mercoledì di accesso libero

Due giornate di vaccinazioni ad accesso libero. Nei giorni scorsi l’Ausl aveva preannunciato che ci sarebbero state delle giornate di open day per proteggersi contro il covid. Ora le date sono ufficiali: per due mercoledì, il 13 e il 20 dicembre, le vaccinazioni saranno eseguite in libero accesso negli ambulatori del punto prelievi del Cmp, dalle 14 alle 18.

L’azienda sanitaria punta così a dare un’accelerata alla campagna, che finora ha visto molte meno adesioni rispetto a quella contro l’influenza anche a causa del fatto che solo la metà dei medici di base della provincia ha aderito: tanti pazienti si sono quindi dovuti rivolgere al Cup, scontrandosi con le lunghe attese dovute al fatto che gli ambulatori si sono ritrovati con una mole non indifferente di lavoro. E così ora arrivano le due giornate di open day per aumentare la copertura vaccinale, che al momento (il dato è al 6 dicembre) ha visto aderire 18.647 ravennati. Tanti lo hanno fatto recentemente, visto l’aumento dei casi: al 27 novembre i ravennati protetti erano 13.373. Oltre 5.000 si sono vaccinati in una decina di giorni.

"Le persone che non hanno ancora effettuato la vaccinazione – scrive l’Ausl in una nota – possono rivolgersi al proprio medico, alle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale o prenotare la vaccinazione tramite Cup o Cuptel (800 002255) per accedere agli ambulatori vaccinali dell’Ausl Romagna. In considerazione dell’aumento delle richieste pervenute in questi giorni e, al fine di estendere la vaccinazione anche a tutta la popolazione under 60, l’Azienda Usl Romagna ha potenziato l’offerta vaccinale in tutte le sedi distrettuali e organizzato due giornate di open day vaccinali a Ravenna, ad accesso libero, aperte a tutta la fascia di popolazione under 60". La vaccinazione si apre quindi a tutta la popolazione, mentre finora era stata riservata solo a pazienti fragili con patologie pregresse e over 60. Le persone interessate agli open day devono presentarsi senza appuntamento al piano terra. Alla luce dei lavori in corso che interessano il piano terra del Cmp, l’Ausl invita la popolazione ad accedere dall’ingresso A (entrata a destra). Ai cittadini che parteciperanno all’iniziativa viene inoltre richiesto di annullare la prenotazione a Cup per vaccinarsi, nel caso in cui ne avessero una, per lasciare spazio ad altri utenti.

L’azienda sanitaria precisa anche che "per motivi organizzativi" in ciascuna delle due giornate di open day sarà possibile effettuare fino a 400 vaccinazioni. Inoltre "la vaccinazione non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 3 mesi dall’ultima infezione Covid o dall’ultima vaccinazione anti Covid e non può essere effettuata se è in atto malattia acuta con febbre".