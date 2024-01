Operaio cementista per la Cementarte srl

Si cerca un operaio cementista apprendista (scadenza 29 gennaio). L’azienda Cementarte srl di Pisignano di Cervia è alla ricerca di una figura professionale che si occupi della produzione di manufatti in cemento. L’azienda richieda un’età massima di 29 anni per poter applicare il contratto di apprendistato. Si richiede l’essere automuniti oppure motomuniti per poter raggiungere la sede del lavoro in oggetto dell’offerta che è Pisignano di Cervia. Non sono, invece, previste trasferte per il lavoro in oggetto. La qualifica Istat è "Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate". Il tipo di contratto di lavoro proposto è di apprendistato. L’orario di lavoro offerto è a tempo pieno, dal lunedì al venerdì.