Operazione estate sicura sui lidi. Disponibili più agenti: 230 in tutto

Una buona notizia sul fronte sicurezza. Quest’estate ci saranno più uomini delle forze dell’ordine a vigilare sulla movida. Infatti sono 230, un numero maggiore rispetto allo scorso anno, i rinforzi assegnati alla provincia di Ravenna per l’estate. Più nello specifico ci saranno 17 divise in più della Polizia, 40 dei Carabinieri, 30 della Guardia di finanza con l’aggiunta di cinque unità navali con equipaggio di 42 militari a Cervia. Inoltre in stazione a Ravenna saranno disponibili altre quattro unità. I rinforzi estivi risultano aumentati sia per la Polizia che per Carabinieri e Finanza, e verranno impiegati secondo un piano organizzativo nelle località dell’intero litorale, con particolare attenzione a quello cervese, tenuto conto anche "dei risultati ottenuti un anno fa con un decremento significativo dei reati predatori".

Il piano per la dislocazione è stato definito nel corso dell’ultima seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento oltre a Cervia, a Milano Marittima, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Marina Romea e le altre località balneari. Le 230 unità aggiuntive, precisa il prefetto Castrese De Rosa, "andranno a concorrere nei servizi di vigilanza e controllo del territorio a quelli ordinari che saranno disposti dal questore Lucio Pennella d’intesa con i comandanti provinciali. Dall’1 luglio sarà anche nuovamente istituito a Pinarella il distaccamento della Polizia".

Da parte del ministero dell’Interno, sottolinea De Rosa, c’è "grande attenzione a questo territorio che punta molto sulla ripresa del turismo dopo i tragici eventi alluvionali di un anno fa. Sarà dunque attivo per l’estate un importante dispositivo di sicurezza in un’area particolarmente sensibile", al quale contribuiranno anche le Polizie locali di Ravenna e Cervia e la Polizia provinciale con oltre 100 unità tra cui 14 stagionali.