"Ospedale, basta depotenziamenti"

"Negli ultimi anni – afferma il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani – l’ospedale degli Infermi di Faenza ha subito un progressivo depotenziamento, con la riduzione e il trasferimento di servizi fondamentali verso strutture ospedaliere limitrofe, come l’ospedale di Forlì. Questa tendenza ha comportato una perdita significativa di risorse e servizi essenziali per la comunità di Faenza e non solo se consideriamo anche tutti i residenti in Appennino che convergono su Faenza, con impatti negativi sulla qualità dell’assistenza sanitaria locale". "Per questo – continua Liverani – interpello il sindaco e la Giunta per sapere se siano in contatto diretto con l’Ausl Romagna per risolvere le annose problematiche dell’ospedale degli Infermi di Faenza, vista l’importanza di garantire un servizio sanitario efficiente e di qualità per la comunità dell’Unione Faentina".