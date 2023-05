Otto volontari in arrivo dal Piemonte a Roncalceci

Arriveranno oggi a Roncalceci otto volontari da Marano del Po, un piccolo comune di 1.336 abitanti della provincia di Alessandria in Piemonte, situato a 10 chilometri da Casale Monferrato. "22 anni – spiegano– fa abbiamo subìto una grande alluvione. Sappiamo quel che vuol dire e per questo vogliamo venire ad aiutarvi con manovalanza per pulire e con aiuti materiali. Siamo a vostra disposizione". "Saranno operativi nelle zone che purtroppo sono ancora critiche– spiega il Comitato cittadino –. Roncalceci ha avuto la capacità di organizzarsi in autonomia grazie ad una efficiente chat di whatsapp, al coinvolgimento e alla disponibiltà delle persone".