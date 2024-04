Pala di Rondinelli da scoprire

Oggi alle 15 al Mar andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Non aver veduto di Roma in poi bellezza uguale a questa”: la pala di San Bartolomeo di Nicolò Rondinelli nell’immaginario ravennate. Protagonisti saranno Lorenzo Gigante, studioso, l’attore Pietro Mengozzi e la sassofonista Federica Paoli; la regia sarà di Alessandro Argnani. Nel 1511, in occasione del suo passaggio a Ravenna, papa Giulio II si fermò nella chiesa di san Domenico. Qui riservò grandi lodi alla pala che si trovava sull’altare di san Bartolomeo, opera del ravennate Nicolò Rondinelli.