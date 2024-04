Palace, la grande festa per il premio ‘Batani’

Grande serata ieri al Palace Hotel di Milano Marittima, con il Premio Internazionale ’Antonio Batani’ al giornalismo, organizzato dal Gruppo Batani Select Hotels. Giunto alla quindicesima edizione e patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, l’evento si è confermato uno degli appuntamenti mondani più attesi in tutta la riviera. Cinque i grandi giornalisti chiamati sul palco dal conduttore della serata Massimo Giletti per ritirare il premio: Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce!; Massimo Borgnis, direttore del settimanale Chi; Gian Marco Chiocchi, direttore del Tg1, Francesca Fagnani, conduttrice della popolarissima trasmissione di Rai2 "Belve", e Dominik Prantl, giornalista di viaggi di lingua tedesca.

Due le menzioni speciali: ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale ’Chi’, per il prezioso contributo alla promozione dell’Emilia-Romagna e per la raccolta fondi promossa in occasione dell’emergenza alluvione, e al tedesco Rudy Neumann, uno dei protagonisti dell’isola delle Rose, in qualità di Ambasciatore della Riviera Romagnola. Per i meriti collezionati nella carriera professionale, è stato consegnato alla stilista Elisabetta Franchi il Premio Speciale ’Antonio Batani’, istituito dalla famiglia per ricordare l’ideatore dell’iniziativa, l’indimenticato albergatore scomparso alla fine del 2015.

Alessandra Giordano